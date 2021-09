PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 18 septembre Ligue 1

Mon pronostic : Lens s’impose contre Lille (2.62)

Le début de saison de Lille est compliqué, une seule victoire pour deux nuls et deux défaites en championnat. En Ligue des Champions contre Wolfsbourg, le LOSC aurait dû s’imposer sans un manque criant de réalisme. Mais le niveau de jeu affiché mardi ne correspond pas du tout à ce que montrent les Lillois en Ligue 1. Cela n’a rien à voir avec la saison dernière, malgré peu de changements dans l’effectif. De plus, les organismes seront fatigués par ce match européen. En face, Lens n’a pas joué en milieu de semaine et sera à domicile, poussé par son public. Je vois les Dogues retomber dans leurs travers d’avant la Ligue des Champions. Pour moi Lens va s’imposer.

