PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 19 août – Ligue 1

Mon pronostic : l'OL gagne les deux mi-temps contre Troyes (2.50)

Cela va être un match très compliqué pour les Troyens qui vont même devoir affronter une saison bien difficile. L’ESTAC a perdu lors des deux premières journées à Montpellier (3-2) et face à Toulouse (3-0). Six buts encaissés, cela commence à faire beaucoup d’autant que dans une saison à quatre descentes, il va vite falloir prendre des points et cela me paraît quasiment impossible à Lyon. L’OL a remporté les neuf dernières confrontations et a remporté son seul match pour l’instant contre Ajaccio (2-1), celui à Lorient ayant été reporté à cause de la pelouse jugée impraticable. Je pense donc que Lyon va s'imposer facilement. je parierais sur le fait que l'OL gagne les deux mi-temps (2.50). Pour faire gonfler la cote un peu plus je vous propose ce MYMATCH : Lyon l'emporte par au moins deux buts d'écart, Lacazette marque et but de Tetë ou de Toko Ekambi (3.30) !

