PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 19 décembre – Coupe de France

Mon pronostic : Bergerac ne perd pas face à Metz et les deux marquent (3.45)

Bergerac est en tête de National 2. Cette « petite équipe » est en pleine bourre et marque quasiment à tous ses matches. Elle n’a d’ailleurs plus perdu depuis onze rencontres et se prépare donc à accueillir Metz en pleine confiance. Les Messins sont, eux, 18e de Ligue 1. Je me dis qu’ils ont peut-être leurs esprits tournés vers la Ligue 1 et le maintien qui est bien plus important qu’un parcours en Coupe. Je vois donc une surprise arriver cet après-midi. Je miserais donc sur le fait que Bergerac ne perde pas à domicile. Je pense également que Metz peut marquer. Un très joli pari coté à 3.45 !

