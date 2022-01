PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 19 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg gagne à Clermont sans encaisser de but, Ajorque buteur (6.50)

Strasbourg est sur une excellente dynamique. Les joueurs de Julien Stephan m’impressionnent depuis plusieurs mois maintenant ! Après une défaite inaugurale face à Angers, les Alsaciens ont, depuis, uniquement contre des grosses écuries sur le papier : Paris, Lyon, Rennes et Marseille. L’actuelle troisième meilleure attaque de Ligue 1 peut en plus compter sur le retour de son buteur, Ludovic Ajorque. C’est le problème inverse pour Clermont, toujours privé de son attaquant vedette, Mohamed Bayo. Après un bon début de saison, les joueurs de Pascal Gastien n’arrivent plus à enchaîner les bons résultats, avec un seul match gagné en championnat sur les dix derniers disputés. C’est pourquoi je miserais sur une victoire de Strasbourg en gardant sa cage inviolée et Ajorque buteur. Un MyMatch coté à 6.50 !

