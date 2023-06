PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 19 juin - Euro Qualifications

Mon pronostic : la France ouvre le score, bat la Grèce, avec moins de 3.5 buts dans le match et Mbappé buteur (3.65)

Après leur victoire «poussive» face à Gibraltar, les Bleus ont rendez-vous au stade de France pour y défier la Grèce ce soir avant de partir en vacances. En battant les Grecs, actuels deuxièmes du groupe, les Tricolores feraient un gros pas vers la qualification à l'Euro 2024 en prenant six points d'avance sur leur adversaire du soir. À Faro, le collectif des Bleus n'a pas fait d'étincelles, à l'image de Kylian Mbappé, qui a un peu surjoué par certains moments. Évidemment, pour cette quatrième journée des qualifications, je vois les Bleus l'emporter avec notamment l'aide des retours de Maignan et d'Upamecano. Cependant, je ne vois pas pour autant une démonstration de l'Équipe de France,. C'est pourquoi je pense qu'il y aura moins de 3.5 buts dans le match. Je pense également que l'attaquant du PSG va tout donner pour se rattraper de son match «moyen» en inscrivant un but.

