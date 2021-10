PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 19 octobre Ligue des Champions

Mon pronostic : Paris bat Leipzig, les deux équipes marquent, Messi et Mbappé buteurs (5.50) !

Paris doit se remettre en mode Ligue des Champions ce soir ! Les Parisiens, leaders de leur groupe après deux journées, peuvent profiter de ce troisième match de poule pour consolider cette première place et écarter définitivement Leipzig (dernier avec 0 point) de la course aux huitièmes de finale. Mauricio Pochettino sera privé de Neymar mais pourra compter sur le duo Mbappé - Messi. L'Argentin a lancé sa saison contre Manchester City et pourrait bien récidiver contre les Allemands. Vu que le PSG encaisse beaucoup de buts, je vous conseille le MyMatch suivant : Paris bat Leipzig, les deux équipes marquent, Mbappé et Messi buteurs (5.50). Autre pari à tenter : Messi et Mbappé marquent au moins deux buts à eux deux (2.30) !

Pariez sur PSG - Leipzig ici