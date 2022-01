PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 1er janvier - Premier League - Angleterre

Mon pronostic : Crystal Palace ne perd pas face à West Ham et les deux équipes marquent (2.40)

Après un début de saison canon, les Hammers n'y arrivent plus et sont dans une très mauvaise passe. Bien que 5e au classement, ils n'ont remporté qu'une seule de leurs six dernières rencontres toutes compétitions confondues. C'était lors de la dernière journée, à Watford (1-4). Suffisant pour leur redonner confiance? Je ne sais pas. Crystal Palace est bon en ce moment avec une défaite en quatre matches. Le club londonien vient tout juste d'écraser Norwich (3-0). Une victoire facile grâce à Edouard, Mateta et Schlupp. Je pense que Palace ne perdra pas cette rencontre à domicile. Chez eux les hommes de Roberts n'ont connu qu'un seul revers. Je vous conseille donc de parier sur le 1N avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.40!

