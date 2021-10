PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 1er octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Lens ne perd pas face à Reims et les deux équipes marquent (2.25)

Je suis d’accord avec Jérôme sur le fait que les Lensois sont très forts en ce début de saison. Ils pratiquent un très beau football et peuvent espérer jouer les places européennes en mai prochain. On a vu que le niveau de jeu pratiqué par les Sang-et-Or pouvait être très bon à Marseille. Cela n’empêche qu’à domicile, ils sont moins forts qu’en déplacement puis les Rémois peuvent être très tenaces. Ils ont déjà réalisé quatre nuls cette saison et se reposent sur une bonne défense. Le dernier exercice avait également été comme cela avec énormément scores de parité. C’est pourquoi je me couvrirais avec le 1N. Pour faire gonfler la cote je pense que les deux équipes peuvent marquer. Une belle cote à 2.25 !

