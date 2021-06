PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 2 juin Match Amical

Mon pronostic : Benzema et Mbappé marquent face au Pays de Galles et plus de 2,5 buts dans la rencontre (4.80)

L’Euro approche à grands pas, les Bleus doivent se préparer au mieux. Dans un groupe difficile, avec l’Allemagne et le Portugal, l’Equipe de France doit engranger de la confiance avec ces matches de préparation. Le premier est donc ce soir face au Pays de Galles, un adversaire abordable. Didier Deschamps semble vouloir mettre son équipe type si on excepte Kanté qui est remplacé poste pour poste par Corentin Tolisso en pointe basse d’un 4-4-2 losange. L’idée est donc de travailler les automatismes dans ce nouveau système qui privilégie l’association de Benzema, Mbappé et Griezmann. J’ai hâte de voir ce que cela donne et je pense même que cela devrait fonctionner même s'il faudra attendre plus longtemps pour atteindre le potentiel maximum. C'est pourquoi je vois Mbappé et Benzema marquer. Je m'attends à un match compliqué tout de même pour les Bleus face aux Gallois qui forment une équipe solide. Je rajouterais le fait de voir plus de 2,5 buts dans la rencontre pour une très belle cote de 4.80 !

