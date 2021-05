PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 2 mai Ligue 1 - France

Mon pronostic: pas de vainqueur entre Montpellier et Saint-Etienne (3.35).

Je ne partage pas l’avis de Yohan. Rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce dimanche entre Montpellier, 8e, et Saint-Etienne toujours 14e du classement. Surtout que les Stéphanois auront à cœur de se relancer après leurs défaites face au PSG (3-2) et contre Brest (2-1). Pour cela, cette équipe peut compter sur Denis Bouanga ou encoe Wahbi Khazri. L’international tunisien en est à 7 réalisations depuis le début de la saison. Contexte aussi compliqué pour les Montpelliérains qui restent sur une défaite à Nice (3-1) malgré un but de Gaëtan Laborde. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un match nul entre Montpellier et Saint-Etienne!

