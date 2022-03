PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 2 mars – Coupe de France

Mon pronostic : tirs au but entre Nantes et Monaco (3.00)

Cette demi-finale de Coupe de France s’annonce extrêmement serrée ! Le Football Club de Nantes est actuellement en grande forme. En effet, les Canaris n’ont perdu qu’un seul de leurs sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Intraitables à domicile, ils n’ont plus perdu à La Beaujoire depuis trois mois, avec huit victoires et un seul résultat nul, justement face à l’AS Monaco, début janvier (0-0). Antoine Kombouaré sait tirer le maximum de ses joueurs qui, en plus d’être combatifs sur le terrain, pratiquent un très beau football. C’est tout l’inverse actuellement pour les Monégasques qui n’arrivent plus à avancer en championnat. Les joueurs de Philippe Clément viennent de prendre deux points sur neuf possibles contre Lorient, Bordeaux et Reims. En panne d’efficacité, Monaco sera surtout inspiré par l’envie de soulever un nouveau trophée, cinq après son dernier titre de champion. Avec un effectif supérieur et un potentiel derby à jouer au Stade de France, cette équipe peut poser des problèmes aux Nantais. Je ne les vois tout de même pas l’emporter et miserais donc sur un match nul, synonyme de prolongations, voire de tirs au but pour moi. Un pari qui vous permet de tripler la mise.

