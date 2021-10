PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 2 octobre – Liga

Mon pronostic : l’Atletico bat Barcelone, plus de 2,5 buts dans la rencontre et Griezmann marque (4.60)

Très gros choc à suivre à 21h en Espagne. L’Atletico de Madrid a bien su profiter de l’expulsion de Kessié lors de la rencontre en Ligue des Champions sur la pelouse de l’AC Milan. Les Colchoneros ont pu revenir au score grâce au tout premier but d’Antoine Griezmann cette saison avant de l’emporter dans le temps additionnel avec un pénalty transformé par Suarez. Cela a fait du bien à l’équipe de Simeone qui restait sur une défaite à Alaves. La seule depuis la reprise des compétitions. L’Atletico est donc 4e de Liga avec trois points de retard sur le leader et rival madrilène. Les Barcelonais sont 7e et ont beaucoup de mal à gérer le départ de Messi. Ils n’ont gagné qu’un seul match sur les cinq derniers disputés et sont catastrophiques en Ligue des Champions avec deux lourds revers face au Bayern (3-0) et sur la pelouse du Benfica mercredi sur le même score. Dès que le niveau s’élève, toutes les carences du Barça sont mises à jours. C’est pourquoi je pense que l’Atletico va s’imposer et que l’on va assister à des buts. Barcelone est capable de marquer ou bien de se prendre une rouste. Je crois également que Griezmann a enfin lancé sa saison après son très joli but et aura à coeur de bien jouer face à son ancien club. Un beau combiné coté à 4.60 !

Pariez sur Atletico - Barcelone ici !