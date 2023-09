PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 2 septembre – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco bat Lens et Ben Yedder ou Minamino buteur (2.30)

C’est une des belles affiches de ce week-end de Ligue 1. Monaco a été spectaculaire lors des trois premières rencontres en s’imposant à Clermont (4-2), contre Strasbourg (3-0) et n’a pu faire mieux qu’un nul à Nantes (3-3) malgré une très large domination et 27 tirs tentés. A domicile je vois les Monégasques s’imposer d’autant que les Lensois réalisent un bien triste début de saison. C’est toujours difficile d’enchaîner après un exercice brillant. La redescente est dure et les Sang-et-Or n’ont pris qu’un point lors de trois premières journées. Je vous suggère de miser sur la victoire de l’ASM. Pour faire gonfler la cote, je verrais bien Ben Yedder ou Minamino marquer, ces deux joueurs étant très performants depuis que la saison a débuté avec respectivement quatre et trois buts.

Pariez sur Monaco – Lens ici !