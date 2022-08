PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 20 août – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Nantes et au moins trois buts dans la rencontre (2.25)

Je suis d’accord avec Coach, les Marseillais doivent réagir après une triste rencontre à Brest. Les Marseillais ont été dominé par les Bretons et ce n’est pas normal lorsque l’on a ces ambitions. Evidemment il faut laisser à l’entraîneur et aux joueurs le temps d’assimiler tout ça. Je pense donc que l’on va assister à un tout autre état d’esprit. Antoine Kombouaré fait évidemment du bon boulot avec cette équipe nantaise avec qui il a remporté la Coupe de France la saison dernière mais attention, cela risque d’être très compliqué d’enchaîner avec l’Europe à jouer. Les Canaris n’ont pas l’effectif pour jouer sur tous les tableaux. Je pense tout de même qu’ils sont en mesure de se transcender contre Marseille mais il peut tout se passer. Je miserais sur la victoire de l’OM tout de même qui me semble supérieur et motivé et je rajouterais le fait qu’il y ait au moins trois buts dans le match (2.25).

