PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 20 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Marseille bat Rennes et les deux équipes marquent (3.75)

Pour ce choc à suivre en seizième de finale de la Coupe de France, je vois les Marseillais s’imposer face au Stade Rennais. Les Olympiens sont sur une série de sept victoires consécutives et vont vouloir en enchaîner une autre pour continuer à croire en leurs chances de titre. Ils peuvent se permettre d’évoluer sur les deux tableaux pour le reste de la saison alors qu’ils sont éliminés des compétitions européennes. Rennes arrive en plus affaibli avec le forfait de Steve Mandanda qui se rajoute à ceux de Terrier et Kalimuendo. A noter le retour de Bourigeaud qui pourrait embellir l’attaque rennaise. Je vous propose donc de miser sur le succès de l’OM avec les deux équipes qui marquent (3.75) !

Pariez sur Marseille – Rennes ici !