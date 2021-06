PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 20 juin sur Suisse – Turquie

Mon pronostic : La Turquie ne perd pas contre la Suisse (2.20)

La Suisse a encore un espoir de se qualifier en huitième de finale. Les Helvètes ne comptent qu’un seul point mais, en cas de victoire, ils pourraient soit faire partie des meilleurs troisièmes, soit prendre la deuxième place devant le Pays de Galles. C’est justement face à ces mêmes Gallois que les Suisses ont perdu gros en concédant un nul (1-1) alors qu’ils dominaient la rencontre. La Turquie, elle, est quasiment condamnée. Il faudrait énormément de circonstances favorables pour que les Turcs se qualifient étant donné qu’ils n’ont marqué aucun but et en ont pris cinq ! Cependant je pense qu’ils peuvent réagir et au moins ne pas perdre. C’est déjà un très beau pari coté à 2.20. Si vous voulez prendre plus de risques, je vous suggère de miser sur le nul pour plus que quadrupler la mise (4.20).

