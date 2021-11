PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 20 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Paris bat Nantes et les deux équipes marquent (2.40)

Même si le Paris Saint-Germain ne joue pas bien depuis le début de la saison, on ne peut pas mettre de côté le bilan très positif du club de la capitale, qui plus est à domicile. Au Parc des Princes c’est huit matches et autant de victoires. Il y a eu des succès à l’arrache que ce soit face à Lyon, Angers, Leipzig ou encore Lille. Je vois évidemment les Parisiens continuer cette série à 17h. Les Nantais n’ont pas le niveau pour les battre mais attention tout de même. Les Canaris font une bien meilleure saison que la dernière. Je pense qu’ils peuvent marquer aujourd’hui car la défense du PSG n’est pas au niveau et affiche des carences à chaque rencontre ou presque. Je vous propose donc de parier sur la victoire de Paris avec les deux équipes qui marquent (2.40) !

Pariez sur Nantes – PSG ici !