PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 août – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes bat Ajaccio et au moins trois buts dans la rencontre (2.15)

Deux équipes à la recherche de leur première victoire. Le Stade Rennais reste sur un triste nul 1-1 à Monaco. Les Bretons n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique et ont encaissé l’égalisation des Monégasques treize minutes après l’ouverture du score par Laborde. Un mauvais résultat après la défaite inaugurale face à Lorient (1-0). L’ACA aussi a pris un point la semaine dernière face à Lens (0-0) sur une pelouse en bien mauvais état et les Corses aussi avaient perdu lors de la première journée à Lyon. Romain Hamouma avait été expulsé alors qu’Ajaccio évoluait à onze contre dix suite à l’expulsion d’Anthony Lopes. Je pense qu’on pourrait voir du spectacle aujourd’hui. Je pense tout de même que Rennes va se reprendre et l’emporter avec au moins trois buts dans la rencontre (2.15) !

