PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 août – Ligue 1

Mon pronostic : Mbappé (PSG) marque un doublé à Lille (5.20)

Le PSG s’est empêtré dans des situations que seul ce club semble affronter. La brouille entre Neymar et Mbappé a quelque peu entaché ce début de saison parfait des Parisiens qui ont marqué quatorze buts en trois rencontres officielles et remporté leurs deux premiers matches de Ligue 1 à Clermont et face à Strasbourg. Auteur d’un doublé la semaine dernière, le Brésilien est en pleine bourre et je pense que cela pourrait motiver Mbappé. Le Français, buteur également contre le MHSC, reste frustré par son pénalty manqué et sait qu’il peut mieux faire. Je le vois éclabousser la rencontre de son talent pour faire taire les critiques. Je miserais donc sur son doublé pour une cote énorme de 5.20 !

Pariez sur Lille – PSG ici !