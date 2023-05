PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 mai – Ligue 1

Mon pronostic : match nul à la mi-temps et victoire de Lens à Lorient (4.10)

Lens a un peu moins de pression avec la défaite de Marseille hier. Les Lensois pourraient prendre cinq points d’avance sur les Olympiens et même revenir à trois longueurs du PSG, sait-on jamais. Les Sang-et-Or sont en pleine bourre avec quatre victoires de rang, mais les trois dernières par un seul but d’écart. Cela pourrait de nouveau être serré aujourd’hui à Lorient. Les Merlus jouent pleinement libérés et restent sur un nul à Montpellier après avoir gagné face à Brest et à Paris. Je pense que le début de match sera tendu avec un nul à la pause avant que Lens ne parvienne à l’emporter en fin de match.

