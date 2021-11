PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 21 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Reims et au moins trois buts dans la rencontre (3.25)

Les Strasbourgeois sont impressionnants à la Meinau. Alors qu’ils n’étaient pas parvenus à remporter leurs deux premiers matches dans leur antre, ils sont bien repris pour y gagner quatre fois lors des cinq suivants. Surtout, lorsqu’ils prennent les trois points, c’est avec la manière. Lors de leurs victoires les joueurs du Racing ont marqué quinze buts pour seulement deux encaissés. Je pense qu’ils sont capables de faire pareil aujourd’hui malgré l’absence d’Ajorque. Reims a beaucoup de mal et n’a pris qu’un seul point sur ses quatre derniers déplacements. C’est pourquoi je miserais sur le succès de Strasbourg avec au moins trois buts dans la rencontre car il peut tout se passer. Il peut y avoir un carton ou bien un but des Rémois. Un pari pour plus que tripler la mise !

