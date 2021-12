PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 22 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco bat Rennes (2.20)

C’est un duel entre deux équipes qui doivent se relancer en championnat. Monaco et Rennes restent sur une défaite. Les Monégasques se sont inclinés à Paris (2-0) et les Rennais se sont faits piéger par Nice au Roazhon Park (1-2). En Coupe de France, ces deux clubs ont réussi à se qualifier pour le prochain tour et ont peut-être repris confiance. L’ASM, seulement 8e de Ligue 1, a besoin de prendre des points mais mis à part ce revers au parc des Princes, il est très difficile de battre le club de la Principauté. Le Stade Rennais n’a perdu que deux fois depuis le 22 septembre. C’est donc un match difficile à pronostiquer. Je tenterais tout de même la victoire de Monaco qui est la bête noire à Louis-II des Bretons. Je jouerais ce succès par exactement un but d’écart (3.75) ou alors avec les deux équipes qui marquent (3.85). Pour Noël je vous propose de miser sur le 2-1 avec une réalisation de Laborde pour une cote exceptionnelle de 25.00 !

Pariez sur Monaco – Rennes ici !