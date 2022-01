PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 22 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Lens et Marseille et les deux équipes marquent (3.70)

Lors du match aller, le spectacle avait été au rendez-vous avec, certainement, une des plus belles rencontres de cette saison. Les Lensois étaient allés s’imposer au Vélodrome (3-2) : Sotoca, Frankowski et Said avaient répondu au doublé de Payet. Je m’attends encore à des buts ce soir dans une affiche très excitante. Les Lensois, après une période délicate, semblent aller mieux avec une qualification en huitièmes de finale de la Coupe de France et ils restent même sur deux succès de rang en championnat face à Rennes (1-0) et à Saint-Etienne (1-2). Les Marseillais ont, eux, pris le point du nul contre Lille (1-1). L’OM n’a perdu qu’un seul de ses dix derniers matches. C’était face à Brest (2-1). Comme je ne vois d’avantage au niveau de la forme entre ces deux clubs, je miserais sur le nul et cela m’étonnerait fortement que le score reste nul et vierge !

