PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 22 juin sur Croatie – Ecosse

Mon pronostic : l’Ecosse ne perd pas face à la Croatie et moins de 2,5 buts dans le match (2.40)

Les deux sélections ne comptent qu’un seul point dans ce groupe D et doivent donc absolument gagner pour espérer se qualifier ! La Croatie est très loin du niveau affiché en 2018 qui l’avait amenée jusqu’en finale de la Coupe du Monde. Les Croates ont vieilli et ne font plus aussi peur dans le jeu. Ils n’ont pu faire mieux qu’un nul face aux Tchèques lors de leur dernière rencontre. Les Ecossais, eux, ont tenu en respect les rivaux Anglais pour rester en vie dans cette poule. Avec l’impératif de victoire, les deux équipes vont devoir se découvrir à un moment ou un autre pour tenter d’accéder aux huitièmes de finale. Je pense que les Ecossais ne vont pas perdre cette rencontre chez eux. Je ne vois pas beaucoup de buts donc je vous conseille le N2 et moins de 2,5 buts dans le match pour une cote de 2.40 !

