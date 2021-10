PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 22 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Saint-Etienne et Angers et les deux équipes marquent (3.75)

La crise est à son paroxysme à Saint-Etienne. Les Vert n’ont toujours pas remporté la moindre victoire et viennent de prendre une claque monumentale à la Meinau par Strasbourg (5-1). Claude Puel est plus que jamais sur la sellette. Comment vont réagir les Stéphanois et surtout vont-ils le faire ? Angers est une équipe très en forme depuis l’entame de ce championnat avec une belle 5e place. Cependant, à l’extérieur, c’est plus difficile pour les Angevins. Je leur donnerais un avantage pour la rencontre de ce soir mais le score de parité m’intéresse beaucoup. Le Chaudron va pousser ses joueurs pour obtenir un résultat. C’est pourquoi je pense qu’on pourrait assister à un beau spectacle. Je vous conseille donc de miser sur le nul avec les deux équipes qui marquent pour une belle cote de 3.75. Pour prendre encore plus de risques, je parierais sur une réalisation de Khazri. Un MyMatch qui pourrait vous permettre de multiplier par dix votre mise !

Pariez sur Saint-Etienne – Angers ici !