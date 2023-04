PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 23 avril - Ligue 1

Mon pronostic : 1-1, 2-1 ou 1-2 entre Montpellier et Rennes (2.85)

Je vous propose un système pour bien vous couvrir avec soit la victoire de Montpellier, soit celle de Rennes ou bien même le nul. Pour ce faire je vous propose trois scores exacts avec le 2-1 pour l'un ou l'autre de ces deux clubs ainsi que le 1-1. C'est une rencontre très indécise qui nous attends. La Mosson va, comme à son habitude, pousser derrière ses joueurs même si ces derniers n'ont plus grand chose à jouer. Il ne leur reste plus qu'à assurer leur maintien. Les Rennais, eux, ne doivent absolument pas perdre pour rester dans la course à l'Europe. Je pense donc que ce sera une rencontre avec du spectacle et c'est pour cela que je vois des buts de part et d'autre.

