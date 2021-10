PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 23 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Nantes bat Clermont et moins de 2,5 buts (4.40)

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour le FC Nantes. En grande difficulté durant les deux tiers du dernier exercice de Ligue 1, les Nantais s’étaient sauvés lors des barrages après une fin de championnat très réussie. Avec quatre victoires, deux nuls et quatre défaites depuis la reprise, on peut dire que cela va mieux d’autant que la période est plutôt bonne avec trois succès et un nul lors des cinq dernières rencontres. Les Clermontois ont mis fin à l’hémorragie en s’imposant face à Lille. Cela a stoppé une série de sept matches sans victoire. Cependant, à la Beaujoire, je pense que Nantes va s’imposer. Je ne vois pas beaucoup de buts dans cette partie. C’est pourquoi je vous propose de jouer le succès nantais avec moins de 2,5 buts pour une très belle cote de 4.40 !

