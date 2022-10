PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier sur Lille - Monaco – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Lille et Monaco (3.65)

Je m’attends à une rencontre serrée entre Lille et Monaco. Les Monégasques sont performants en déplacement depuis le début de saison mais je trouve qu’il traverse une période de creux avec un nul face à Clermont (1-1) ainsi qu’une lourde défaite en Ligue Europa sur la pelouse de Trabzonspor (4-0). Actuelle 6e, l’ASM doit donc essayer de se reprendre. Ce ne sera pas simple sur le train du LOSC qui va mieux et reste sur deux succès consécutifs dont un important lors du Derby du nord contre Lens. Pour ce match de haut de tableau, j’ai du mal à mettre une équipe en avant et c’est pourquoi je vous propose de miser sur le nul pour une très belle cote de 3.65 !

