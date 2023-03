PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 24 mars – Qualifications EURO 2024

Mon pronostic : la France bat les Pays-Bas et Mbappé buteur (2.45)

Je ne vais pas chercher bien loin mais cette cote me paraît très intéressante. Avec le brassard autour du bras, Kylian Mbappé a encore passé un cap au sein de l’Equipe de France et cela est mérité. Je pense même qu’il va être surmotivé pour porter la sélection. Il sort d’une Coupe du Monde où il a inscrit huit buts dont trois en finale. Déjà buteur contre les Pays-Bas en 2018, il pourrait très bien punir à nouveau les Bataves. Je vous conseille donc de partir sur la victoire des Bleus avec un but de Mbappé (2.45).

