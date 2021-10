PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 24 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG s’impose à Marseille et les deux équipes marquent (2.75)

C’est une rencontre qu’on attend avec énormément d’impatience. Je pense qu’il va y avoir un très beau spectacle dans un Vélodrome plein à craquer. Les Parisiens doivent se réveiller. Alors oui ils gagnent mais la manière n’y est pas du tout. Le jeu est d’une pauvreté totale et il faut attendre les éclairs de Kylian Mbappé pour vibrer. Toujours est-il qu’ils n’ont perdu qu’une fois cette saison et se sont imposés face à City et Leipzig. Les Marseillais vont forcément pousser chez eux. Je m’attends à un pressing très haut des joueurs de Sampaoli qui ne vont pas vouloir subir mais le PSG va aussi vouloir montrer les crocs et faire enfin un match plein. Je pense que le club de la capitale va s’imposer ce soir. Je vois les deux équipes marquer avec forcément une réalisation de Mbappé, lui qui porte tout son club. Un beau MyMatch coté à 4.00 !

Pariez sur OM – PSG ici !