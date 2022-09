PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 24 septembre – Ligue des Nations

Mon pronostic : l'Espagne bat la Suisse et Morata buteur (2.55)

L'Espagne est en très grande forme depuis un an. En effet, la Roja n'a perdu qu'une seul de ses douze dernières rencontres et se montre très solide dans cette Ligue des Nations, avec deux victoires et deux nuls en quatre matches. La nouvelle génération espagnole ne cesse de monter en puissance, bien encadrée par les éléments d'expérience comme Alvaro Morata, et a toutes la qualités pour aller au bout de ce tournoi. De plus, la Coupe du Monde approchant à grand pas, les joueurs vont évidemment vouloir se montrer pour faire partie du voyage au Qatar. En face, la Suisse est très inquiétante cette année. Si les coéquipiers de Breel Embolo se sont offert un beau succès contre le Portugal en juin, ils restaient auparavant sur une série de cinq matches sans victoire. En grande difficulté en déplacement, je les vois s'incliner ce soir. Morata devrait notamment y aller de son but.

