PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 25 mars - Qualifications EURO 2024

Mon pronostic : l'Espagne bat la Norvège et moins de 3,5 buts (1.88)

Je ne m'attends pas à une rencontre si facile pour l'Espagne. Cette dernière, sort d'une Coupe du Monde ratée avec une élimination en huitième de finale par le Maroc et une défaite en phase de poules contre le Japon. Si on a vu de bonnes choses dans le jeu, on a aussi assisté à un manque de prises de risques dans les trente derniers mètres, trop caractéristique de la "Roja" depuis des années. Je pense qu'elle pourrait avoir du mal face à une sélection de Norvège qui compte dans ses rangs des joueurs comme Odegaard et surtout Haaland. Même si je pense que les Espagnols vont s'imposer à domicile, je parierais sur le moins de 3,5 buts dans la rencontre pour faire gonfler la cote (1.88).

