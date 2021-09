PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 25 septembre – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas face à Lorient et les deux équipes marquent (1.92)

Beau match à suivre à Lyon entre le 6e et le 5e du championnat. Les Lyonnais reviennent bien avec quatre victoires sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. La seule défaite durant cette période était au Parc des Princes dans les ultimes secondes alors qu’ils méritaient bien mieux. Cependant c’est mentalement que les Gones me font peur. Ils sont capables de très bien jouer contre les gros puis de s’éteindre face aux petits. C’est pourquoi je me couvrirais, d’autant que les Merlus n’ont perdu qu’une fois depuis le début de la saison. Je pense que l’on pourrait assister à une rencontre riche en buts. Je vous propose donc le fait que Lyon ne perde pas et que les deux équipes marquent pour une cote de 1.92.

Pariez sur Lyon – Lorient ici !