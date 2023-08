PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 26 août – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG s’impose contre Lens et les deux équipes marquent (2.90)

Deux matches, deux nuls : le début de saison des Parisiens est très poussif. Luis Henrique devra faire sans Ramos, qui souffre d’une gêne musculaire. L’attaque du club de la capitale devra donc être légèrement remaniée mais avec le retour probable de Kylian Mbappé comme titulaire, ce PSG sera beaucoup plus dangereux. Ousmane Dembélé devrait lui aussi être aligné dès le coup d’envoi et on l’av vu à Toulouse, ces deux joueurs apportent la folie nécessaire au jeu parisien. Face à son Dauphin de la saison passée, Paris part très largement favori et c’est logique car Lens a du mal également en ce tout début de championnat avec un revers à Brest et un nul contre Rennes. Il y a eu de bonnes choses la semaine dernière et c’est pour cela que je pense que les Sang-et-Or pourraient poser de gros problèmes aux Parisiens mais je vois ces derniers s’imposer. Je jouerais donc la victoire du Paris Saint-Germain avec les deux équipes qui marquent pour presque tripler la mise.

