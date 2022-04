PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 26 avril – Ligue des Champions

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Manchester City et le Real Madrid (4.75)

Malgré un véritable déséquilibre au niveau des cotes, ce match sera très compliqué pour Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola, bien que favoris à la victoire finale, sont actuellement dans une période compliquée malgré un très large succès face à Watford samedi dernier. Si leur jeu de possession reste très efficace, j’ai le sentiment que les Citizens jouent avec la peur de tout perdre, étant toujours en rude concurrence avec Liverpool en championnat. Le Real Madrid, lui a déjà le titre quasiment en poche. Les Merengue peuvent ainsi se concentrer principalement sur la Ligue des Champions. Les deux qualifications dans la douleur face au PSG et à Chelsea ne sont pas des miracles pour moi. Elles témoignent, au contraire, d’un réel pragmatisme et d’une mentalité à toute épreuve des joueurs de Carlo Ancelotti. S’ils frôlent souvent la correctionnelle, les Madrilènes savent faire le dos rond et s’en remettre à leurs individualités pour s’en sortir. Je les vois réaliser un match très solide à l’Etihad Stadium et miserais donc sur un résultat nul. Un pari de folie coté à 4.75 ! Si vous souhaitez miser sur un score exact, je vous propose de partir plutôt sur un 0-0, coté à 14, ou sur un 1-1, coté à 8.00.

