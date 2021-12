PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 26 décembre – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Manchester City bat Leicester et Sterling marque (2.15)

On le sait, la période des fêtes n’est pas forcément celle où l’on gagne le titre en Premier League mais peut être celle où on le perd. Pep Guardiola et ses joueurs le savent et ils vont aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux. Ils possèdent trois points d’avance sur Liverpool qui ne jouera pas aujourd’hui avec le report de sa rencontre contre Leeds. Les Citizen peuvent donc mettre la pression en gagnant face à Leicester. Je les vois commencer fort. Les Foxes restent sur deux bons matches avec une victoire (4-0) face à Newcastle et ils ont poussé les Reds jus’au tirs aux buts en Coupe cette semaine sauf que Vardy, qui a ressenti une gêne à la cuisse, ne devrait pas être titulaire. Une absence qui va compter. C’est pourquoi je jouerais le succès de City avec le but de Sterling. L’Anglais en est à cinq réalisations en Premier League. Un pari coté à 2.15 !

