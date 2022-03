PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 26 mars – Match amical

Mon pronostic : But de Kane (Angleterre) contre la Suisse (2.20)

Les Anglais restent sur une démonstration à Saint-Marin (10-0). On sait que cette équipe est capable d’être très offensive et possède des joueurs très talentueux en attaque comme Sterling, Saka, Foden ou bien sûr Kane. Le joueur de Tottenham répond toujours présent en sélection et a mis sept buts lors des deux derniers matches avec sa sélection. Je pense qu’il pourrait de nouveau trouver le chemin des filets contre la Suisses. Les Helvètes ont beaucoup de mal en Angleterre et je ne pense pas qu’ils réussiront à garder leur cage inviolée. C’est pourquoi je vous conseille le but de Kane pour plus que doubler la mise !

