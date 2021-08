PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 août Ligue 1 - France

Mon pronostic : victoire de Lyon à Nantes avec un but de Moussa Dembélé (2.90).

Le début de saison de l’OL m’inquiète un peu. On a retrouvé tous les symptômes de cette difficulté contre Clermont. Lyon s’en est bien sorti au début de match avant de faire de nouvelles grosses erreurs qui l’ont plombé. Mais je pense que ce nul contre le promu et cette obligation de réagir peut booster les hommes de Peter Bosz. Je les vois attaquer fort et marquer tôt dans la rencontre. Lyon a une vraie force offensive, notamment grâce à Moussa Dembélé. Il a vécu une saison plus que compliquée l’an dernier à l’Atletico et voudra prouver qu’il peut redevenir le fer de lance de l’attaque des Gones. L’international espoir est en confiance après son doublé la semaine dernière, je le vois offrir la victoire à son équipe, un pari qui vous permet de tripler la mise. Pour aller plus loin, je pense que Lyon va mener à la mi-temps et gagner, avec un but de Dembélé. Une combinaison que vous pouvez créer grâce à la rubrique MYMATCH de notre partenaire (7.50) !

