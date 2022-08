PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 août – Ligue 1

Mon pronostic : Auxerre ne perd pas contre Strasbourg et moins de 3,5 buts (2.15)

C’est un début de saison bien compliqué pour les Strasbourgeois qui n’ont toujours glané le moindre succès après une défaite contre Monaco (2-1) puis deux nuls à Nice et contre Reims. Le Racing doit donc véritablement commencer son championnat mais cela ne sera pas forcément évident à l’Abbé-Deschamps. Auxerre s’est bien repris après la claque reçue à Lille lors de la 1ère journée (4-1) avec un nul contre Angers (2-2) puis un succès à Montpellier (2-1). C’est pourquoi je me dis que la dynamique pourrait continuer. Je miserais donc sur le fait que l’AJA ne perde pas avec moins de 3,5 buts pour plus que doubler la mise !

