PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 août – Ligue 1

Mon pronostic : Lens bat Rennes et les deux équipes marquent (4.00)

C’est une très belle affiche qui nous attend ce soir entre deux équipes qui ont gagné la semaine dernière. Les Rennais ont enfin retrouvé le goût de la gagne face à Ajaccio. Les Bretons se sont imposés dans la difficulté (2-1) mais ont su vite réagir après l’égalisation des Corses. Trois points qui vont faire du bien après la défaite inaugurale contre Lorient et le nul, plutôt heureux, à Monaco. Les Lensois vont très bien et réalisent une magnifique entame de championnat avec sept points pris grâce notamment à une démonstration à Louis-II sur la pelouse de l’ASM. Les Sang-et-Or ont remporté ce duel 4-1. Il faudra compter sur eux pour le reste de la saison Pour ce soir je pense qu’on devrait assister à des buts. Je vois les deux équipes marquer et j'irai sur le succès de Lens à domicile pour une cote de 4.00 !

