PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 août - Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Nice et Lyon (3.75)

Deux matches nuls pour l'OGC Nice, deux défaites pour l'Olympique Lyonnais. Le début de saison de ces deux équipes est dont très compliquée, à l'image de la saison dernière où les deux clubs étaient loin de jouer les premiers rôles. Les Niçois n'ont pas réussi à s'imposer que ce soit face à Lille ou sur la pelouse de Lorient lorsque dans le même temps c'est Strasbourg, à la Meinau et Montpellier qui plongeaient, déjà, Lyon dans la crise. Cet OL m'inquiète mais je pense que cela pourrait aller mieux. Il faudra stopper l'hémorragie et prendre un point en déplacement serait déjà pas mal. Les Aiglons ont trop de mal en ce mois d'août et je miserais donc sur un nul pour une cote énorme de 3.75 !

