PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas à Lorient, moins de 3,5 buts et Bourigeaud ou Gouiri marque (3.55 via MYMATCH)

Toujours difficile de pronostiquer un derby. Les deux équipes vont avoir un surplus de motivation, surtout celle qui évolue à domicile. Au Moustoir, Lorient va être poussé par ses supporters pour aller chercher les trois points. Les Merlus n’ont plus gagné dans leur stade depuis le 2 octobre et ne comptent qu’une victoire sur les neuf dernières journées, à Angers, la lanterne rouge du championnat. Cependant, Lorient est handicapé par de nombreuses absences. Ouattara est parti, Moffi est en instance de départ et ne devrait pas être aligné. A Rennes d’en profiter pour rester dans la course à l’Europe. Même sans Terrier, je pense que les Rennais peuvent l’emporter. La ligne d’attaque reste belle avec notamment Bourigeaud ou Gouiri. Je vous propose donc un MYMATCH avec le N2, moins de 3,5 buts et une réalisation d’un de ces deux joueurs pour une cote de 3.55 !

