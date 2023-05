PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Lille bat Nantes et plus de 2,5 buts (1.90)

C’est un match très important qui aura lieu à Pierre Mauroy. D’un côté, Lille, qui se bat pour l’Europe et de l’autre Nantes, en pleine lutte pour le maintien. Evidemment le niveau des deux équipes n’est pas du tout le même. Le LOSC vient de gagner contre Marseille et a un gros coup à faire alors que Rennes et Monaco s’affrontent. Pour moi les Nantais ne sont plus du tout concernés. Les errements défensifs sont terribles et je pense qu’ils vont descendre. Je vous propose de jouer le succès de Lille avec au moins trois buts dans la rencontre. Peut-être que les Canaris vont marquer, sait-on jamais.

