PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Nice bat Metz par au moins deux buts d’écart (2.00)

Duel des extrêmes ce soir entre Nice, 2e, et Metz, 20e. Les Aiglons n’ont perdu que trois fois depuis le début de saison. Sur les cinq derniers matches qu’ils ont disputés, ils ont un bilan de trois victoires, un nul et une défaite face à Montpellier (0-1). Je ne pense pas qu’ils se feront accrocher par Metz chez eux. Galtier n’est pas satisfait des prestations défensives de son équipe qui prend beaucoup de buts en ce moment. Les Messins ne perdent plus avec trois nuls de rang en Ligue 1. Ils restent sur une rencontre spectaculaire face à Bordeaux (3-3). Cependant je ne les vois pas résister à Nice qui va devoir montrer qui est le patron. Je vois même les Niçois s’imposer facilement par au moins deux d’écart pour doubler la mise !

