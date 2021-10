PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 27 octobre - Ligue 1

Mon pronostic : Nice s'impose face à Marseille (2.70)

Il est difficile de pronostiquer cette rencontre entre deux clubs qui réalisent quasiment le même début de saison. Les Marseillais comptent dix-huit points après cinq victoires, trois nuls et deux défaites. Ils restent sur un score nul et vierge face au PSG et auraient peut-être pu aller chercher les trois points avec plus d'ambition contre des Parisiens réduits à dix. Cela reste un bon résultat tout comme ce point obtenu en Ligue Europa sur le terrain de la Lazio il y a six jours. Les Aiglons ont gagné six fois pour deux nuls et deux défaites. Ils sont 3e de Ligue 1 avec dix-neuf points après s'en être vus retirer un après les incidents survenus lors de cette fameuse 3e journée et cette rencontre interrompue face à l'OM. Il y a avait 1-0 à ce moment précis. Je vais rester sur cela et je vous conseille la victoire de Nice ce soir et pourquoi pas sur ce score précis. Une cote qui passerait à 8.00 !

