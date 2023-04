PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 28 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas à Strasbourg et les deux équipes marquent (2.20)

Lyon est une équipe beaucoup trop difficile à lire. Les Rhodaniens sont sur courant alternatif et font quasi-constamment déjouer les pronostics, qu’on les imagine gagnants ou perdants. S’ils semblent largués dans la course à l’Europe, la 5e place détenue par le LOSC n’est pas encore inatteignable. Je pense donc que l’OL va vouloir laver l’affront de la défaite face à Marseille et sera entreprenant à la Mainau ce soir. Mais Strasbourg va vendre chèrement sa peau alors que la lutte pour le maintien est extrêmement indécise. Porté par un excellent Habib Diallo, le soutien du public sera également un énorme atout dans une telle rencontre. Lyon reste globalement supérieur mais un résultat nul est tout à fait probable. Je miserais donc sur les Gones qui ne perdent pas avec les deux équipes qui marquent.

Mon pari de folie : Lyon ne perd pas, les deux équipes marquent et Diallo ou Lacazette buteur (3.00)

