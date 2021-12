PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 28 décembre – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Liverpool mène à la mi-temps et s’impose par au moins deux buts d’écart à Leicester, Salah buteur (MyMatch : 2.75)

Contre-performance interdite pour Liverpool ! Les Reds ont vu leur principal concurrent pour le titre, Manchester City, prendre le large dimanche dernier, avec six points d’avance mais un match en plus de joué. Ils aborderont donc cette rencontre de manière très sérieuse et pourront compter sur leur formidable trio offensif Salah-Jota-Mané. De plus, Jurgen Klopp peut s'appuyer sur les retours de Van Dijk, Alcantara, Fabinho et Jones. Avec une telle équipe, les joueurs du technicien allemand devraient prendre les trois points assez facilement à Leicester. En effet, Les Foxes n’y arrivent pas cette saison. On sent notamment que la longue absence de Fofana fait mal sur le plan défensif, comme en témoigne cette dernière défaite sur la pelouse des Citizens sur le score de 6-3, où ils ont dépensé une énergie folle pour revenir au score. Ils risquent donc de complètement craquer physiquement face à un adversaire qui n’a pas joué ce week-end. Je pense, de fait, que Liverpool va plier le match assez vite, mener à la mi-temps et s’imposer par deux buts d’écart, dont une réalisation de Mohamed Salah. Un MyMatch coté à 2.75.

