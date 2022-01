PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 28 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : match nul entre Nantes et Brest (3.20)

Les huitièmes de finale de la Coupe de France s’ouvrent ce soir avec ce duel 100% Ligue 1 entre Nantes et Brest. Les Canaris réalisent une bonne saison avec une 9e place en championnat à seulement deux points de l'Europe. On est bien loin de l’année dernière durant laquelle les Nantais luttaient pour leur maintien dans l’élite. Aujourd’hui ils peuvent jouer sur les deux tableaux et espérer réaliser un beau parcours en coupe. Ils ont éliminé Vitré et Sochaux aux tours précédents. Les Brestois s’en sont sortis aux tirs aux buts contre Dinan Léhon avant de s’imposer facilement face à Bordeaux. En championnat, ils restent sur un beau succès face à Lille (2-0). Je pense que l’on va assister à une rencontre serrée et c’est pourquoi je tenterais le nul pour plus que tripler la mise !

