PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 28 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Montpellier ne perd pas face à Lyon et les deux équipes marquent (2.50)

Je me méfie de cette rencontre. Lyon est largement favori à l’extérieur alors que les résultats des Gones en déplacement sont catastrophiques en Ligue 1. C’est simple en six journées hors de leur base les Lyonnais n’ont pris que quatre points et cela se répercute au classement avec une 10e place, bien loin des ambitions de Jean-Michel Aulas. Les Montpelliérains prennent deux points en moyenne lors de leurs matches à la Mousson, soit la 6e meilleure équipe à domicile. C’est pourquoi je tenterais un coup en pariant sur le fait que le MHSC ne perde pas tout à l’heure. Evidemment, avec deux des meilleures attaques de Ligue 1, je vois des buts ! Un pari très intéressant coté à 2.50 !

