PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 29 août Ligue 1 - France

Mon pronostic: Paris s'impose par au moins deux buts d'écart à Reims et Messi marque (2.00).

Je suis totalement d’accord avec Christophe. Assez logiquement le PSG devrait s’imposer ce dimanche à Reims. Surtout que dans le secteur offensif, le club de la capitale pourra s’appuyer sur Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. L’ancien attaquant du FC Barcelone aura sans doute à cœur de démarrer très fort sous ses nouvelles couleurs. Autant dire que la mission s’annonce trop compliquée pour des Rémois qui n’ont toujours pas remporté le moindre match depuis le début de la saison. Ils restent d’ailleurs sur un nul à Metz (1-1) malgré un but de Marshall Munetsi. C’est pourquoi je vois Paris s’imposer par au moins deux buts d’écart à Reims et Messi marquer!

